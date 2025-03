Quotidiano.net - La corsa della Norvegia ai bunker della Guerra Fredda. Cosa ha insegnato l'invasione russa in Ucraina

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 30 marzo 2025 – Il nemico alle porte, un contesto internazionale che si sta facendo via via sempre più teso e la necessità di razionalizzare le spese in vista di tempi che potrebbero essere ben più bui. E così la, è il caso di dirlo, sta correndo ai ripari. Negli ultimi anni, infatti, Oslo ha deciso di investire risorse per restaurare alcunimilitari “top secret”. Secondo la Bbc, al culmine delle tensioni tra blocco sovietico e Alleanza atlantica erano circa 3mila quelli disseminati in tutto il Paese. Che, in quanto a geografia e orografia, ben si adatta alla costruzione di rifugi. Tra montagne e caverne, il territorio sembra fatto su misura per nascondere basi aspre e rocciose. Complesse da individuare, ancor di più da raggiungere e distruggere. Sono due, in particolare, i giganteschiche Oslo ha riattivato, adattato alle esigenze attuali e dotato dei più moderni equipaggiamenti.