Panorama.it - La corsa ai nuovi farmaci anti-grasso è iniziata

Leggi su Panorama.it

Laai, e in gara ci sono quasi tutte le super potenze del mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per l’Europa. Dopo gli exploit di Ozempic, Wegovy e Mounjaro, in grado di far perdere dal 15 al 22 per cento del peso in poco più di un anno, ormai oggetto di discussione – soprattutto a tavola – per i loro notevoli effetti contro l’obesità, ora non c’è casa farmaceutica che non voglia testare e produrre molecole analoghe, o persino più efficaci. È il nuovo grande business, perché sonorichiestissimi e che garscono enormi ricavi. Al momento, a quasi quattro anni dall’approvazione da parte dell’agenzia regolatoria statunitense Fda, ne fa uso un americano su otto. In Europa i medicinali di questo tipo – semaglutide e tirzepatide – sono stati autorizzati per l’obesità con molto ritardo, nonostante gli studi avessero dimostrato i loro effetti benefici anche su malattie cardiovascolari, glicemia, apnee ostruttive e altre patologie molto gravi.