La Comunità di Sant’Egidio compie 57 anni Quasi seicento gli ospiti durante il 2024

Cinquantasettee non sentirli, ma vederli scorrere tutti negli occhi delle persone che dalladisono passati. Il gruppo di Pavia ha festeggiato ieri il 57°versario con il vescovo Corrado Sanguineti, il direttore della Caritas don Franco Tassone, l’assessore ai Servizi sociali Francesco Brendolise. Presenti diversi giovani che frequentano la Scuola della pace come allievi o docenti. Sono diversi, infatti, i liceali e gli universitari che mettono a disposizione parte del loro tempo per aiutare i più piccoli a fare i compiti. Sede della festa, la chiesa dei Santi Primo e Feliciano e l’oratorio che si sta trasformando nella Casa dell’amicizia. "La nostra Casa in città – ha sottolineato Giorgio Musso delladi– un centro polifunzionale dove organizziamo le attività e svolgiamo servizi per i più poveri".