Ilgiorno.it - La colazione arriva tra i banchi. Dalla scuola a mamma e papà: "Lezioni salutari anti-obesità"

Leggi su Ilgiorno.it

fra iper 1.645 bambini a Vimercate. Torna il programmadel Comune all’asilo per 495 piccoli e alla elementari (1.150), si parte dai ragazzi perre ai genitori. Lesul campo di educazione alimentare scatteranno domani e dureranno due mesi: 76 classi una volta a settimana sceglieranno tra il menu classico, dolce, pane e marmellata, e l’opzione salata, all’inglese, uova strapazzate e formaggi misti. Obiettivo, combattere il sovrappeso e i rischi per la salute, "1 bambino su 10 al mattino non mangia nulla e 1 su 3 sbaglia", secondo i dati di Okkio alla salute su base nazionale. Terza edizione del programma a tappeto in collaborazione con CirFood, gestore delle mense scolastiche. Gli alunni riceveranno anche un questionario di gradimento da compilare in classe con l’aiuto dell’insegnante.