Ilfattoquotidiano.it - “La Coca-Cola aveva un sapore strano, ho nascosto una telecamera e ho scoperto che un collega mi avvelenava versandoci dentro della colla”. Il racconto choc

Un, un odore chimico persistente nella sua. E poi, un inspiegabile malessere. Per due o tre settimane, una donna identificata con le iniziali JH ha vissuto con questo sospetto inquietante nel suo luogo di lavoro, presso il Wisconsin State Fair Park di Milwaukee. Stanca di non capire, ha deciso di vederci chiaro, piazzando una spycam sotto il monitor del suo computer. E quello che haè andato oltre ogni immaginazione.Il video, come riportato nella denuncia penale ottenuta da Fox 6, ha immortalato ilJoseph Ross, 34 anni, mentre si avvicinava alla sua scrivania. Le immagini mostrerebbero l’uomo “in possesso di un piccolo dispenser a forma di bottiglia/tubo, con un ugello bianco. Il dispenser sembra essere di colore marrone/arancione”, compatibile con un tubetto di superGorilla Glue.