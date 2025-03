Serieanews.com - La Champions, ma non solo: Tudor può valere altri 30 milioni

Un allenatore, 30di euro e un finale di stagione che può riscrivere il destino della Juventus: ecco uno dei compiti di IgorLa, ma nonpuò30(AnsaFoto) – serieanews.comC’è un momento, in ogni stagione sbandata, in cui la linea tra il disastro e la resurrezione si fa sottile come carta velina. Per la Juventus quel momento è adesso.Non c’è più tempo per i “vedremo”, per i piani a lungo termine, per le mezze misure. C’èun finale di stagione da affrontare con cuore in mano e calcolatrice alla mano, perché stavolta – più che in passato – ogni punto pesa anche fuori dal campo.E allora sì, si parla (e si parlerà) diLeague, perché tornare nell’Europa che conta è quasi una condizione di sopravvivenza per un club con una struttura di costi da grande.