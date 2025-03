Quotidiano.net - La Cgil e l’allarme esodati: "In 44mila senza reddito"

Leggi su Quotidiano.net

Il governo, entro pochi mesi, dovrà decidere se bloccare l’incremento di tre mesi dei requisiti previdenziali dal 2027 o se confermare il meccanismo dell’aspettativa di vita e, dunque, far partire l’aumento. Un’eventualità, quest’ultima, che non solo renderebbe più ardue da conquistare le condizioni previste per la pensione di vecchiaia e per quella cosiddetta anticipata, ma che creerebbe anche un’altra platea di lavoratoristipendio epensione. Potrebbero esserele persone che si troverebberocontribuzione in attesa della pensione: la denuncia arriva dalla, che sottolinea come questo sia il numero di coloro che sono usciti dalle aziende attraverso accordi di isopensione, con scivoli fino a sette anni, contratti di espansione e solidarietà, prevedendo di raggiungere i vecchi requisiti per la pensione, 67 anni di età per la vecchiaia o 42 anni e 10 mesi per la pensione anticipata.