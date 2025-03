Ilfattoquotidiano.it - La Casa Bianca ha licenziato più di 200 dipendenti dell’Istituto di Pace di Washington

Lahaquasi tutti ipresso la sede dell’U.S. Institute of Peace (Usip) a, D.C. Lo ha rivelato ilPost. L’istituto svolge un ruolo attivo nella mediazione dei conflitti e nell’assistenza a negoziati diin Paesi devastati dalla guerra, tra cui l’Ucraina.Il dipartimento per l’Efficienza del Governo (Doge), l’agenzia creata dal presidente Donald Trump e affidata a Elon Musk, hatra i 200 e i 300della sede principale, secondo quanto riferito al Post da alcuni membri del personale. La maggior parte del personale all’estero dell’Usip rimane in servizio. Il Doge ha ricevuto ampie facoltà per ridurre i budget e licenziarefederali al fine di eliminare sprechi. Nonostante le sfide legali in corso, ha già preso di mira diverse agenzie e iniziative, tra cui l’Usaid e i media finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina.