La beffa, Ferreira condanna l’Italservice

VITULANO DRUGSTORE 4 ITALSERVICE PESARO 3 V. D. : Caio, Ronaldo, Luis Garcia, Giannatasio, Canal, Manzella, Michele Murgo, Kullani, Djelveh, Andre, Nenna, Fiotta. All. Moura ITALSERVICE PESARO: Manservigi, Tonidandel, Gastaldo, Patias, Barichello, Ricordi, Galliani, Badahi, Petrucci, Achilli, Saponara, Ramon. All. Bargnesi Arbitri: Paverani di Roma 2, Cannistra di Catanzaro. Crono: Ciccarelli di Napoli Reti: 6’26’’ Giannatasio, 7’48’’ Ronaldo, 11’06’’ Ronaldo, 15’04’’ Barichello, 18’13’’ Tonidanel; 22’11’’ Barichello, 39’33’’ AndrèNote: espulso Murgo al 16’02’’ per proteste. Italserviceta a 27 secondi dal finale. In Puglia i biancorossi perdono una partita rocambolesca. La partenza è shock, con Manfredonia in vantaggio al 6’ e 26 grazie al gol realizzato da Giannattasio.