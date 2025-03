Nerdpool.it - L.J. Smith, l’autrice di “The Vampire Diaries”, muore a 66 anni

Leggi su Nerdpool.it

L.J., autrice della celebre saga The, che ha ispirato un fortunato adattamento televisivo, è morta all’età di 66. La notizia è stata confermata dal partner di, Julie Divola, e dalla sorella Judy Clifford, che hanno dichiarato al New York Times cheè venuta a mancare l’8 marzo in ospedale, dopo aver lottato per un decennio contro gli effetti di una rara malattia autoimmune. Il sito ufficiale di L.J.ha anche diffuso un comunicato, che puoi leggere di seguito. Il comunicato del sito ufficiale recita: “Lisa era un’anima gentile e affettuosa, la cui genialità, creatività, resilienza ed empatia hanno illuminato le vite della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi fan. Sarà ricordata per il suo spirito immaginativo, il suo ruolo pionieristico nella narrativa soprannaturale, e la sua generosità, calore e cuore, sia sulla pagina che nella vita quotidiana.