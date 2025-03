Juventusnews24.com - Koopmeiners delude anche in Juve Genoa: la cura Tudor non lo ha (ancora) rigenerato. I giornali ci van giù pesante, voto chiaro per l’olandese!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in: ici van giùnel giudizio sul centrocampista,per!Teunè stato definito il peggiore in campo nel match di ieri vinto 1-0 dallacontro il. 5 in pagella per il centrocampista olandese, autore di un’altra prestazionente nonostante il cambio in panchina.La Gazzetta dello Sport ha così commentato l’insufficienza per l’ex Atalanta: «Irriconoscibile era ed irriconoscibile resta. Uno dei pochi a non beneficiare della scossa. Si dia una mossa il croato non è un tecnico “comprensivo”».Leggi suntusnews24.com