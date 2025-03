Inter-news.it - Kompany: «Infortunio Ito? Vedremo! Ma siamo preoccupati»

Vincent Kompany nel post partita della sfida tra Bayern Monaco ed FC St. Pauli, ha parlato dei tanti infortuni che hanno colpito ultimamente il club tedesco. STOP – Vincent Kompany, al termine della vittoria contro il St. Pauli, ha parlato dei tanti infortuni che hanno colpito il club bavarese negli ultimi giorni in vista della sfida di Champions League contro l'Inter. Queste le parole del tecnico dopo l'infortunio di Hiroki Ito allo stesso piede dell'ultimo: «Non è un bene per noi, ha sentito dolore allo stesso piede in cui ha avuto altri problemi in questa stagione. Nei prossimi giorni sarà esaminato dai medici, ma è ancora troppo presto per fare una dichiarazione definitiva».