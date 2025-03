Bergamonews.it - Kean risveglia l’Atalanta dai sogni di gloria: vince la Fiorentina, lo Scudetto rischia di allontanarsi

Leggi su Bergamonews.it

Firenze. “Addio,di” recita un vecchio adagio.torna a conoscere la sconfitta in trasferta a sette mesi dall’ultima volta, incassa il secondo ko consecutivo dopo quello interno con l’Inter edi vedere aumentare ulteriormente il già cospicuo distacco dalla vetta. Terza sconfitta consecutiva a Firenze, campo su cui la Dea targata Gasp ha vinto solo due volte in dodici tentativi.L’1-0 lo decreta Moise, su un’ingenuità di Hien, ma è la prova generale che è di un nerazzurro sbiadito, con poche idee su come far male alla squadra di Palladino, messa in difficoltà decisamente meno rispetto a quanto accade dall’altra parte. Prestazione non incoraggiante e risultato che impone di guardarsi alle spalle: il bottino di 58 resta ancora lì, fermo, mentre il Bologna è a -2, la Juve a -3.