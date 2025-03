Calciomercato.it - Kean non si ferma più, l’Atalanta ko a Firenze

Ecco come è andato il match del Franchi, valevole per la trentesima giornata di Serie A, tra la squadra di Raffaele Palladino contro i bergamaschiMoisenon sipiù. L’attaccante della Fiorentina, reduce dalla doppietta in Nazionale contro la Germania, ha segnato il ventunesimo gol in stagione con la maglia viola.non sipiù,ko a(LaPresse) – Calciomercato.itLa rete che ha deciso il match controè arrivato al termine del primo tempo. Nella ripresa, però, le emozioni sono state davvero tante, con la squadra di Raffaele Palladino che ha sfiorato più volte il raddoppio: l’occasione più nitida è capitata sui piedi di Ranieri, che non si è mostrato freddo davanti a Carnesecchi, che si è superato.L’estremo difensore dei bergamaschi si era opposto anche a Fagioli, che si era esibito con un calcio a giro sul secondo palo.