Kean entra nella storia | ora c’è un’offerta irrinunciabile

Moise: l’attaccante della Fiorentina non sbaglia più ed ora arriva l’offerta: ora c’è(Ansa Foto) – SerieAnewsMoiseè diventato una vera e propria icona della Fiorentina. Il suo gol decisivo contro l’Atalanta, che ha sancito la vittoria per 1-0 della squadra di Raffaele Palladino, ha permesso al cvanti classe 2000 di eguagliare un altro grande nome del passato viola: Giuseppe Rossi.Con quel gol,è diventato il primo giocatore italiano a segnare più di 15 gol in una stagione di Serie A con la Fiorentina dai tempi proprio di Pepito Rossi, che nel 2013/14 aveva messo a segno 16 reti. Non solo, il numero di gol complessivi di, tra Fiorentina e Nazionale, ha raggiunto quota 24, dimostrando quanto la sua stagione sia stata straordinaria e come la sua importanza sia crescente.