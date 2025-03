Thesocialpost.it - Karen Demozzi, morta in un tragico incidente in vacanza in Kenya: “Eri una grande donna”

Leggi su Thesocialpost.it

Un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di, l’imprenditrice 51enne vittima di unstradale in, mentre era in viaggio con l’amica Renata Fortarel, rimasta ferita. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Biagio, che non è riuscita a contenere la folla accorsa per darle l’ultimo saluto.Leggi anche: Gravead Acilia: auto travolge moto con padre e figlio, il conducente fuggeIl dolore della famiglia e degli amiciSulla bara, coperta di gerbere bianche, gialle e arancioni, spiccava un foglio con la scritta Ti voglio bene, segno di un affetto profondo che ha unito parenti e amici in un dolore immenso. Mamma Carmen ha pianto straziata, mentre papà Paolo ha contenuto la sofferenza in un silenzio carico di disperazione. Inconsolabili anche i suoi figli, Gabriele e Giorgia, che hanno affrontato il dolore con dignità.