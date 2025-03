Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 16 1-1 LIVE: primi cambi per Grauso!

di Fabio Zaccaria16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 23esima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La16 torna in campo per conquistare il primato aritmetico del girone contro ilnews24 segueil match.16 1-1: sintesi e moviola1? Inizia la sfida5? Fase ancora di studio fra le due squadre, ritmi bassi7? Fischiato un fuorigioco, si riparte con un piazzato per i bianconeri10? Sterzata fantastica di Marchisio, l’8 rientra sul destro mandando fuori misura un avversario e poi allarga perfettamente su Yeboah12? Urbano lotta sul pallone e costringe il diretto avversario a chiudere in corner 13? Da calcio d’angolo Corigliano sfiora il gol olimpico, traiettoria fuori di un soffio17? Marchisio chiuso in rimessa laterale, gara molto fisica e ricca di duelli 18? Yeboah tenta in maniera velleitaria una conclusione dalla distanza, palla altissima19? Marchisio imbuca per Carfora, il suo servizio in mezzo coglie Corigliano che stoppa e calcia ma il portiere ospite si supera e salva23? Gol della Juve.