Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 15 2-0 LIVE: Salvai raddoppia, gol da rapace d’area

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 23esima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La15 torna in campo per conquistare il primato aritmetico del girone contro ilnews24 segueil match.15 2-0: sintesi e moviola1? Subito un calcio d’angolo per i bianconeri3? Mazzotta in chiusura alta, pressing costante della squadra di casa4? Rastello tenta un colpo al volo in area, ma l’equilibrio precario gli impedisce di colpire al meglio6?vicino al vantaggio! Mazzotta serve l’11 in profondità che si presenta in area e calcia cadendo, Patrizietti salva tutto con una gran parata. Sulla respinta di Pamé nulla di fatto8? Punizione battuta altissima da parte del, occasione sfumata per i neroverdi10? Giro palla dei bianconeri, si cerca di muovere la difesa ospite11? Gol della Juve.