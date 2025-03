Sololaroma.it - Juventus all’orizzonte, fissata la ripresa degli allenamenti: tegola Saelemaekers per Ranieri

Tornare dalla sosta centrando un’altra vittoria era l’obiettivo della Roma, che ha saputo iniziare nel migliore dei modi questo rush finale della stagione battendo per 1-0 il Lecce. Il successo contro i salentini andrà però immediatamente archiviato per concentrarsi su ciò che avverrà a partire dalla prossima settimane, ovvero l’inizioscontri diretti che saranno la cartina tornasole della stagione giallorossa.Si comincerà domenica prossima, quando allo Stadio Olimpico sbarcherà la, che dopo il cambio di allenatore e l’arrivo di Tudor in panchina è tornata alla vittoria contro il Genoa. Quello con i bianconeri sarà un nuovo step fondamentale per la Roma, che dovrà confermare quanto di buono messo in mostra per tutti questi tre mesi di 2025, con il piazzamento finale in campionato che dipenderà proprio dai risultati che arriveranno contro le dirette concorrenti alla zona europea.