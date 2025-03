Napolitoday.it - Juve Stabia corsara a Cesena: le vespe vincono e sognano, agganciato il Catanzaro

Lasupera ilin trasferta, conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato e aggancia ila quota 46 punti in classifica. La squadra di Guido Pagliuca consolida la sua posizione in zona playoff e sogna in grande: tra sei giorni, al "Menti", sarà derby campano.