Juventusnews24.com - Juve Genoa: nuovo ruolo per McKennie sulla fascia, Weah a gara in corso. Buona la prima anche per i due americani: i numeri della loro partita

di Enrico Peccilaper, adattato da esterno sinistro, esubentrato nel finale. Dati e statistichelaper Igor Tudor. Allo Stadium, nell’esordio in panchina delallenatore, lantus è tornata a vincere battendo di misura ildi Vieira. Si sono già viste tantissime novità rispetto a Thiago Motta, a partire dal modulo e dagli interpreti scelti. Il tecnico croato, ad esempio, ha subito rilanciato Dusan Vlahovic nel3-4-2-1 disegnato per il debutto in panchina. Chi c’è sempre è Weston, adattato per l’occasionesinistra. Timothy, invece, è subentrato nel finalecorsia di destra. Ecco idella partita dei due, corsa e sostanza: le partite diinWestonha svolto l’ennesimodella sua stagione.