Juve, assalto all'attaccante: sono tutti impressionati

Lasi rifarà certamente il volto in estate, rinnovando la propria rosa e cercando di aumentare il tasso tecnico a disposizione del nuovo allenatore. E uno dei temi centrali del mercato bianconero sarà l’attacco.Il cambio in panchina ha subito dato i suoi frutti. Dopo due pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, laè tornata alla vittoria ieri contro il Genoa, alla prima di panchina di Igor Tudor. Chi invece la panchina bianconera l’ha abbandonata è stato Kenan Yildiz, lasciato fuori di recente da Thiago Motta e tornato al gol dopo oltre due mesi contro i liguri. Segnali incoraggianti, con lantus che si mantiene dunque a -1 dal Bologna quarto.. (LaPresse) TvPlay.itL’obiettivo resta ovviamente quello di ottenere la qualificazione alla Champions League dell’anno prossimo, per poter pianificare così il nuovo progetto tecnico.