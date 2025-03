Judy una lezione di dignità e coraggio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Raistoria ore 21.10. Con Renee Zellweger, Rufus Sewell e Michael Gambon. Regia di Rupert Goold. Produzione Gran Bretagna 2019. Durata: 2 ore LA TRAMA Alla fine delle vita e della carriera, piena di debiti , con una figliolanza a cui pensare (gli ex mariti latitano)Garland accetta una tournee in Inghilterra. La salute declina, la voce non è più quella, mariesce a dare ancora alla gente attorno a lei unadie di. PERCHE' VEDERLO per la straordinaria interpretazione di Renee Zellweger (meritatissimo il premio Oscar). Niente playback per i numeri musicali. E' Renee che canta davvero.