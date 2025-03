Nerdpool.it - Josh Hutcherson vuole tornare come Peeta in Hunger Games: la richiesta a Suzanne Collins

Uno dei volti storici della saga diha espresso il desiderio dinel franchise, ma per farlo serve una nuova storia., interprete diMellark, ha dichiarato che accetterebbe senza esitazioni di riprendere il suo ruolo, ma per farlo ha bisogno chescriva un nuovo libro. L’attore ha lanciato il suo appello durante il Dream It Con (via Deadline), sottolineando il suo amore per la saga e il suo personaggio.Un possibile ritorno perMellark?ha recentemente ampliato l’universo dicon il suo secondo prequel, Sunrise on the Reaping, il quinto libro della serie, seguito di La ballata dell’usignolo e del serpente. Entrambi i prequel stanno già ricevendo adattamenti cinematografici, e il nuovo capitolo è attualmente in fase di pre-produzione con un’uscita prevista per l’autunno 2026.