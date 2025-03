Oasport.it - Jonathan Milan terzo alla Gand-Wevelgem: “Partito troppo presto in volata, contento per Pedersen”

Leggi su Oasport.it

ha concluso lain terza posizione, venendo battuto dal belga Tim Merlier nello sprint che valeva la piazza d’onore di questa tradizionale classica primaverile. L’azzurro è salito sulgradino del podio, festeggiando il trionfo del compagno di squadra Mads: il danese èda lontanissimo e si è reso protagonista di una splendida cavalcata solitaria, valsa la terza affermazione in carriera in questo appuntamento che precede il Giro delle Fiandre.Il velocista friulano ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali ufficiali della sua squadra: “Siamo partiti con l’obiettivo di vivere una bella giornata e, come abbiamo detto all’inizio, è stato bello iniziare con molte carte da giocare. Sono moltocheabbia vinto e ho cercato di fare del mio meglio nello sprint dietro di lui, ma sonoun po’, credo a circa 300 metri dall’arrivo“.