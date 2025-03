Juventusnews24.com - Iuliano su Calciopoli: «Inchiesta su chiacchiere telefoniche in cui si parlava di tanti, però ha pagato soltanto la Juve! Eravamo pazzeschi, non avevamo bisogno di aiutini». E sul rigore con Ronaldo del ’98…

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex difensore della, è tornato a parlare così delnon dato sudel ’98 e di. Le sue dichiarazioniA La Gazzetta dello Sport, Markè stato nuovamente interrogato sue su quel celebrenon dato suinInter del 26 aprile 1998.SU– «È tutta interpretazione. Resto convinto che l’arbitro Ceccarini abbia pesato l’episodio in modo corretto. Io rimasi fermo, presi posizione., con la sua velocità pazzesca, venne a sbattermi contro. Non avevo alcuna intenzione di fare fallo. Detto questo, trovo irrispettoso, sia per la grandezza disia per me, che si insista a ingabbiarci tutti e due dentro quell’attimo. Ciò che succede sul campo finisce sul campo. Nel tempo, Ronie e io ci siamo incontrati varie volte e non abbiamo mai parlato dell’episodio.