Iuliano shock | Calciopoli? Solo la Juve ha pagato in realtà il rigore di Ronaldo…

di RedazioneMarkda non credere, l’ex difensore delladurissimo su, retroscena incredibile sulnon dato su Ronaldo del ’98, un tema che a distanza di lustri rimane si stretta attualità. Su La Gazzetta dello Sport, Markè stato nuovamente interrogato su quanto accaduto ed in modo particolare su quel celebrenon dato su Ronaldo inInter del 26 aprile 1998. Vediamo cosa dice:SULSU RONALDO – «È tutta interpretazione. Resto convinto che l’arbitro Ceccarini abbia pesato l’episodio in modo corretto. Io rimasi fermo, presi posizione. Ronaldo, con la sua velocità pazzesca, venne a sbattermi contro. Non avevo alcuna intenzione di fare fallo. Detto questo, trovo irrispettoso, sia per la grandezza di Ronaldo sia per me, che si insista a ingabbiarci tutti e due dentro quell’attimo.