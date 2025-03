Iuliano insiste | Era fallo di Ronaldo Calciopoli? Tutte chiacchiere

Leggi su Ilnerazzurro.it

Marktorna a parlare del celebre episodio del 1998 con, ribadendo la sua posizione: “Non era. Se fosse stato basket, sarebbe stato sfondamento.”L’ex difensore della Juventus, intervistato da La Gazzetta dello Sport, sostiene che l’arbitro Ceccarini prese la decisione corretta: “Io rimasi fermo, presi posizione., con la sua velocità pazzesca, venne a sbattermi contro. Non avevo alcuna intenzione di fare.”Sul post-partita e le polemiche,invita a guardare oltre: “Trovo irrispettoso che si continui a parlare di quell’episodio.è stato il più grande attaccante che abbia mai affrontato, ma quella Juve del 1998 era più forte di quell’Inter.”Il ricordo di Simoni e l’ombra diL’ex bianconero ha anche ricordato Gigi Simoni: “Non c’è più, non può parlare, non è giusto tirarlo in ballo.