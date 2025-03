Zonawrestling.net - Italian Uppercut #205 – SIW Giorno del Giudizio VII Parte 2 Report

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa, con la secondadidelVII della SIW, andato in scena al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.Dopo aver visto la primadello Show (QUI il) e la pausa animata dalla musica di DJ MS (arrivato dalla collaborazione con MicTyson, Ndr), lo Show ricon Maurizio Merluzzo, il Guest Host della serata, che introduce la Superior Rumble!Match #5 – Superior Rumble Match for #1 Contender @ Colossal 202530cipanti, un solo vincitore, chi rimane per ultimo sul Ring, sarà lo sfidante di chi uscirà con la cintura di SuperiorChampion questa sera da GdG VII.Già le prime entrate hanno sorprese: il secondo ingresso è Nico Inverardi, accompagnato dall’ex-G.M Paolo Cellammare, con il quale sembra aver stretto una alleanza.