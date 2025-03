Thesocialpost.it - Italia, ore d’ansia per Franco Di Lorenzo: è scomparso nel nulla

Non si hanno più notizie da ieri pomeriggio diDi, pensionato settantenne residente ad Empoli, nella zona di Avane. L’uomo, affetto da problemi di salute e con difficoltà motorie, è uscito intorno alle 16 per una passeggiata con il suo deambulatore, ma non ha più fatto ritorno a casa.Secondo quanto ricostruito dai familiari, l’allontanamento sarebbe avvenuto in un momento di apparente tranquillità. Indossava un giubbotto nero con cappuccio, un gilet a quadretti verde e marrone, una maglia di pile verde, pantaloni della tuta grigio chiaro e ciabatte di gomma chiusa nere. Le condizioni meteo e le difficoltà motorie rendono l’assenza particolarmente preoccupante.Le ricerche, partite nelle ore successive alla denuncia, sono tuttora in corso. Sul campo operano i carabinieri di Empoli, che invitano chiunque abbia informazioni a contattare il 112.