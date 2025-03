Thesocialpost.it - Italia, auto invade la corsia opposta e travolge cinque moto. Schianto tremendo

Prevalle (Brescia) – Un grave incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi lungo la statale 45 bis, nota come Gardesana Ovest, arteria che collega Brescia al lago di Garda. Poco dopo le 8 del mattino, un’ha invaso la, centrando in pieno un gruppo di noveciclisti all’altezza di una curva subito dopo una galleria, nel territorio comunale di Prevalle.La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo le prime ricostruzioni il veicolo, per cause ancora da chiarire, avrebbe falciatoche provenivano in senso contrario. L’impatto è stato violentissimo.Ad avere la peggio è stato unciclista, che ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in codice rosso. Altri centauri sono rimasti feriti, almeno due in condizioni serie: per loro è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente sulla statale.