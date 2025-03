Quotidiano.net - Ita Airways inaugura la stagione estiva 2025 con nuovi terminal e voli diretti

Itadà il via, oggi, alla nuovacon grandi novità rivolte ai propri clienti. Prima fra tutte, il trasferimento delle proprie operazioni di terra e di volo presso ilT1 dell'aeroporto di Francoforte e T2 dell'aeroporto di Monaco, i principali delle rispettive aerostazioni, utilizzati anche dalle compagnie del Gruppo Lufthansa. "Grazie a questa novità - si legge in un comunicato stampa -, i passeggeri di Itapotranno beneficiare di ulteriori vantaggi che renderanno la loro esperienza di viaggio ancora più confortevole e su misura: l'utilizzo congiunto dei principalicon le compagnie del Gruppo Lufthansa consentirà infatti di ridurre significativamente i tempi di trasferimento e l'accesso ai controlli di sicurezza dall'area check-in. Al contempo, i passeggeri avranno un accesso più diretto aiin connessione e in codeshare con le compagnie del gruppo tedesco, operativi da oggi".