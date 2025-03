Lanazione.it - It Alert, test nello Spezzino: messaggi sugli smartphone, quando arrivano e cosa c’è scritto

La Spezia, 30 marzo 2025 – Ad aprile in Liguria un nuovodel sistema di allarme pubblico nazionale per il rischio di incidente industriale rilevante in uno stabilimento soggetto alla Direttiva Seveso. Si tratta dell’It, ilo che arriva su tutti gliin una certa area SI tratta del Gnl di Panigaglia a Portovenere. Unsimile ci sarà prima in Romagna (il 1° aprile alle 10 a Rimini) per il Marig Esplosivi Industriali. Mercoledì 9 aprile alle 9,30 sarà la volta della Liguria con l’impianto Gnl di Panigaglia che interesserà l’area circostante di 2 chilometri di raggio. "Isu rischi e scenari specifici – si legge sul sito dell’It– permettono di individuare i parametri da ottimizzare per migliorare l’efficacia del sistema di allarme pubblico. Inoltre,are periodicamente IT-è fondamentale per garantire che, in caso di un’emergenza reale, idi allerta vengano trasmessi correttamente dalle celle telefoniche e ricevuti sui dispositivi nelle zone a rischio”.