Ilgiorno.it - Ispra, drone russo sorvola il Centro di ricerca Ue sul lago Maggiore. Il mistero dei “cinque passaggi”

(Varese), 30 marzo 2025 – Undi sospetta origine russa avrebbeto pervolte nell'ultimo mese la sede del Jrc (Joint research centre della Commissione europea) di, sul, in provincia di Varese. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata confermata da fonti informate. A segnalare la presenza delsarebbero stati i responsabili delcomune dieuropeo che avrebbero contatodell’apparecchio. Ilsarebbe di fabbricazione russa. Questi velivoli guidati da remoto possono installare strumentazioni in grado di fotografare e rilevare obiettivi nei minimi dettagli. Da capire se era pilotato dalle vicinanze o da molto più lontano. Quanto accaduto non viene assolutamente sottovalutato. A parte il Jrc — il terzo campus dipiù grande della Commissione europea dopo quelli di Bruxelles e Lussemburgo, attivo da 65 anni — dove lavorano numerositori specializzati in diversi campi (fra i quali nucleare, sicurezza, spazio, risorse sostenibili e trasporti), a qualche decina di chilometro sorgono i più importanti stabilimenti di Leonardo, azienda leader industriale della difesa nazionale, soprattutto nei settori aeronautico e spaziale.