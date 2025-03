361magazine.com - Isola dei Famosi e il cast: ritmi serratissimi, si parte il 7 maggio

deial via il 7, ma ancora ci sarebbe qualche difficoltà nella scelta dei concorrenti A, debutterà la nuova edizione de L’dei. Finora, le uniche conferme ufficiali riguardano la conduttrice Veronica Gentili e il quasi certo ritorno di Simona Ventura, come opinionista.Il mistero però aleggia ancora sul: Roberto Alessi, su Mow Mag, ha quasi confermato lacipazione di Delia Duran. Secondo il direttore di Novella 2000, la scelta dei concorrenti sta rivelando notevoli difficoltà: molti sono stati scartati per evitare l’eccesso di trash, mentre altri risultano “in attesa” in seguito all’imposizione di linee guida restrittive dadei vertici.Gli autori del programma si starebbero muovendo con grande cautela dopo le critiche della precedente edizione, cercando di salvaguardare qualità, educazione ed eleganza – anche se, inevitabilmente, il format vedrà tutti i concorrenti in costume da bagno.