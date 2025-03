Sport.quotidiano.net - Isernia-Recanatese. Tappa fondamentale per i giallorossi

Tutti i giocatori di movimento sono a disposizione per la gara del pomeriggio ad. Per la2024-25 è un inedito assoluto vista la sequenza infinita di infortuni, contrattempi, acciacchi, squalifiche e mali di stagione assortiti. Per Lorenzo Bilò è indubbiamente la migliore premessa possibile per la trasferta più lunga del campionato che rappresenta anche un matchvisto che a sei giornate dalla fine la classifica è sicuramente confortante ma, visto il rendimento di alcune concorrenti, non concede nessuna sicurezza. Per questo, contro un avversario sull’orlo del baratro ma rinfrancato dall’ultimo successo esterno colto ad Ascoli, non sono ammessi rilassamenti di sorta perché il valore tecnico dei biancoazzurri non sarà certo elevatissimo ma lotteranno con il coltello tra i denti in quanto per loro si tratta di una delle ultime possibilità per agganciare, quantomeno, il terz’ultimo posto e dunque i playout.