Quifinanza.it - Isee sbagliato, cosa succede ai bonus e come correggerlo per evitare multe

Le famiglie che hanno intenzione di accedere ad agevolazioni edevono presentare l’aggiornato. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non deve essere richiesto obbligatoriamente da tutti: serve solo e soltanto nel momento in cui si ha intenzione di ottenere un sostegno economico dallo Stato o da un altro Ente. La richiesta può essere effettuata in completa autonomia o è possibile appoggiarsi a un Caf o a un qualsiasi professionista abilitato.Mase si presenta un? Almeno in linea teorica è difficile che questo possa accadere: la piattaforma Inps attraverso la quale si deve compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica è in grado di rilevare eventuali inesattezze. In questi casi la domanda viene rigettata o addirittura ne viene bloccato l’inoltro.