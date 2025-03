Dilei.it - Isabella Ferrari, il suo periodo più difficile: “Non mi arrivano offerte, ero invecchiata”

Una carriera lunga decenni, caratterizzata da una bellezza magnetica che è stata la cifra distintiva del suo essere attrice.è oggi una professionista realizzata e ricercatissima, ma ci sono stati momenti in cui il telefono aveva smesso di squillare. È stato di certo un passaggio doloroso, per lei, che si è vista mettere da parte perché il suo corpo stava cambiando e che non era più considerato sensuale come un tempo.La verità diIn una lunga intervista resa a La Stampa,ha spiegato di aver attraversato un momento particolarmentedella sua carriera, in cui non le arrivavano più proposte come un tempo: “Non mi arrivavano più, per un attore è complicato, si vive sempre in attesa della prossima parte. forse ero cambiata, forse ero, non ero più la donna seduttiva di certe storie”.