Calciomercato.it - Inzaghi si calma e ammette: “Non è stata una bella scena”. Niente Milan per Lautaro

Leggi su Calciomercato.it

L’Inter rischia grosso nel finale, confurioso contro l’arbitro: le parole del tecnico in conferenza dopo la vittoria con l’UdineseSimonecome sempre frenetico a bordocampo e che esplode nel recupero, con l’Inter che rischia di compromettere una vittoria che sembrava in cassaforte.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore piacentino spiega in conferenza le plateali proteste contro Chiffi al termine del match con l’Udinese: “Mi sono arrabbiato molto su Correa, c’era fallo e da lì è scaturito poi l’angolo dove abbiamo rischiato di prendere il 2-2 da Solet. L’espulsione è giusta, l’adrenalina a volte gioca brutti scherzi – spiega– Con Chiffi ho sbagliato, gli ho detto che non siamo fortunatissimi quando ci incontriamo negli ultimi tempi. Non èunae gli ho chiesto scusa.