Inter-news.it - Inzaghi: «Sarà partita importante! Scelte fatte per i tanti impegni»

Simone ha espresso il suo parere sulla che oggi affronterà la sua Inter contro l'Udinese. L'allenatore nerazzurro ricorda i numerosi su Sky Sport. – Simone spiega la formazione e introduce la tra Inter e Udinese: «una contro una squadra di valore incontrata due volte. Ci ha creato già difficoltà e lo faranno anche stasera. Si devono fare, siamo concentrati sull'Udinese. Avremo nove partite in ventotto giorni, difficile. Oggi ho fatto per la sapendo che Barella e Bastoni arrivavano da partite di novanta minuti. Lucca che tipo di punta è? Lui è un ottimo giocatore che fa bene non solo da quest'anno, chiaramente lui e altri richiederanno attenzione perché sono giocatori pericolosi».