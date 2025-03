Calciomercato.it - Inzaghi perde l’attaccante: niente Inter-Udinese

Il calciatore non ci sarà nel match di San Siro, valevole per la trentesima giornata di Serie A, che oppone i nerazzurri ai bianconeriA meno di un’ora dal calcio d’inizio della sfida di San Siro, tra l’e l’, Simoneuno dei suoi attaccanti.(LaPresse) – Calciomercato.itLa notizia è arrivata proprio pochi minuti fa: Mehdi Taremi non sarà a disposizione dei nerazzurri per la gara contro i bianconeri a causa di un affaticamento muscolare. Verosimilmente l’iraniano sarà out anche nel derby contro il Milan, in programma mercoledì prossimo.Per l’occasione, però,dovrebbe riabbracciare Lautaro Martinez, oggi nemmeno in panchina. Per stasera, invece, in avanti spazio alla coppia formata da Thuram e Arnautovic, con Correa in panchina.