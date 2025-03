Inter-news.it - Inzaghi: «L’espulsione? Adrenalina! Inter in difficoltà. Spiego i cambi»

L’Udinese accorcia le distanze e mette inl’, che comunque riesce a mantenere il vantaggio fino alla fine. Simoneanalizza la prestazione dei suoi.L’ANALISI – Simonecettato da Dazn dopo il triplice fischio di-Udinese, dichiara: «Vorrei vedere Napoli-Milan? Vorrei vedere anche mia moglie e i miei figlia a casa. Primo tempo splendido, dove avremmo meritato più di due gol di vantaggio. Poi nel secondo non abbiamo approcciato benissimo, ma fino al gol di Solet non avevamo rischiato nulla. Poi lì abbiamo perso lucidità e abbiamo smesso di giocare. In queste partite si rischia sempre, abbiamo un avversario di fronte come l’Udinese che sta facendo un ottimo campionato. Alla fine abbiamo rischiato».nel post-Udinese– Simonecontinua: «La mia espulsione? Ho sbagliato, ho chiesto scusa.