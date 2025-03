Inter-news.it - Inzaghi: «Inter con 6 assenze e altri dubbi! Mia espulsione? Mi scuso»

Leggi su Inter-news.it

in conferenza stampa dopo-Udinese vinta 2-1 ha analizzato la partita ed è tornato sulla doppia ammonizione dell’arbitro Chiffi che non gli permetterà di essere presente nella prossima sfida contro il Parma.-UDINESE 2-1 –IN CONFERENZA STAMPAChe pomeriggio è stato per te?Sono tre punti importantissimi. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove avremmo meritato qualcosa in più del 2-0. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato come nel primo perché c’è anche un avversario di fronte ma fino al gol di Solet eravamo in controllo. Dopo il gol non abbiamo giocato come sempre. Mi sono arrabbiato sul fatto su Correa perché c’era fallo e abbiamo rischiato di prendere il 2-2. L’è giusta, l’adrenalina spesso gioca brutti scherzi.In ottica Coppa Italia quali sono le preoccupazioni, considerate le?Siamo in difficoltà in questo momento perché dei cinque cambi solo Calhanoglu poteva continuare a giocare, però sarebbe stato un rischio perché veniva da due partite da novanta minuti con la Nazionale quindi Hakan dovrà giocare contro il Milan.