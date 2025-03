Inter-news.it - Inzaghi: «Ho sbagliato in occasione dell’espulsione. Inter nata per giocare!»

Simonesi è pronunciato nel post-partita di-Udinese, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 2-1. Il tecnico si è soffermato su vari temi, compreso quello del “nervosismo” nel finale del match.IL COMMENTO – Simonesi è espresso al termine di-Udinese, sfida vinta dalla sua compagine con il risultato di 2-1. L’allenatore nerazzurro ha posto l’accento sul valore di questo successo: «Nervosismo nel finale? Assolutamente sì, abbiamo rischiato di non vincere una partita nella quale abbiamo disputato un grandissimo primo tempo. Nella seconda frazione non abbiamo approcciato bene, dopo il gol di Solet abbiamo perso le distanze e smesso di. Espulsione? Giusta, ho. Mi ero arrabbiato per il fallo non fischiato a Correa, a volte l’adrenalina gioca brutti scherzi».