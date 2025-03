Calciomercato.it - Inzaghi è furioso: gesto plateale contro l’arbitro e cartellino rosso

L’Inter rischia di subire una clamorosa rimonta dall’Udinese e l’allenatore nerazzurro perde le staffe nel finale di partitaFinale di partita convulso a San Siro, con l’Inter che rischia gl’Udinese dopo il rassicurante vantaggio di due reti nel primo tempo firmato da Arnautovic e Frattesi.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itSolet con una prodezza riapre a sorpresa la partita, mentre Sommer compie due interventi prodigiosi prima su Lucca e poi sullo stesso difensore francese, salvando la vittoria per i campioni d’Italia. Nel recupero gli animi si accendono, soprattutto a bordocampo e con protagonista Simone. L’allenatore piacentino è furibondo conChiffi, dopo un intervento su Correa non ravvisato dal direttore di gara.entra quindi in campo e protesta platealmente con