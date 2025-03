Inter-news.it - Inzaghi: «Arnautovic, chiesto il cambio! Gestione su Calhanoglu»

dopo Inter-Udinese vinta 2-1 a San Siro, su Inter TV ha analizzato la partita. Il mister è soddisfatto per la prestazione di tutta la squadra, a parte nei minuti finali. L’ANALISI – Simonedopo la partita ha parlato così: «Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Nel secondo non abbiamo approcciato come il solito e dopo il gol di Solet abbiamo perso lucidità e distanze. Abbiamo rischiato, ma è stata una vittoria importantissima, andiamo avanti. Thuram ehanno dato tutto per la squadra in questa partita, Marko ha fatto molto bene. Poi dopo 55? hail, però non ha nessun problema e sarà disponibile per mercoledì. Dimarco è tornato molto bene, non dimentichiamo che era assente da quasi un mese. Dopo un po’ i cambi sono stati forzati, a parteche veniva da due partite con la Nazionale.