Inzaghi a Sky | I 5 cambi erano forzati siamo in difficoltà Dopo il gol di Solet non abbiamo più giocato! Lespulsione? A volte l’adrenalina gioca brutti scherzi Poi risponde sul rinnovo

Internews24.com - Inzaghi a Sky: «I 5 cambi erano forzati, siamo in difficoltà. Dopo il gol di Solet non abbiamo più giocato! L”espulsione? A volte l’adrenalina gioca brutti scherzi». Poi risponde sul rinnovo

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la suala vittoria ottenuta stasera in campionato contro l’UdineseIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Udinese, Simoneha analizzato la vittoria ottenuta dalla propria squadra nel 30° turno del campionato di Serie A.QUANTO PESA UNA VITTORIA IN QUESTO MODO? COSA E’ SUCCESSO NEL FINALE? – «Rischiavamo di non vincere una partita che nel primo tempofatto un grandissimo primo tempo, avremo meritato più dei due gol. Nel secondo tempo nonapprocciato bene marischiato poco e niente.il gol diperso lucidità, distanze,smesso dire. Mi ero un pochettino arrabbiato. L’espulsione è giusta, ma ero arrabbiato per il fallo non fischiato su Correa.