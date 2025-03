Internews24.com - Inzaghi a ITV: «Richiesta al gruppo? Si devono aiutare, ho bisogno di tutti i giocatori. Spero che quelli fuori rientrino presto»

di Redazione, le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro l’UdineseLa partita di San Siro tra Inter e Udinese si è conclusa con il punteggio finale di 2 a 1. È stata una sfida emozionante, specialmente nel finale, dopo che i friulani hanno segnato e riaperto il match. Negli attimi concitati che hanno preceduto il fischio finale,è stato espulso per le sue proteste sul campo. Di seguito, le parole dell’allenatore piacentino riguardo alla partita diramate ai microfoni di ITV.LE DICHIARAZIONI DISULLA PARTITA – «Abbiamo fatto un grandissimo tempo, poi nel secondo non abbiamo approcciato come al solito. Dopo il loro gol abbiamo perso le distanze. La partita è diventata più difficile, abbiamo rischiato. Una vittoria importantissima per noi, andiamo avanti».