Inzaghi a Dazn | Per l’espulsione ho chiesto scusa ho sbagliato! Le prossime partite saranno…

di Redazione: «Perho, ho! Lesaranno.» Le parole del tecnico nerazzurroIntervistato dai microfoni dinel post Inter Udinese, Simoneha parlato cosi:GUARDERA’ NAPOLI MILAN- «Napoli-Milan? Voglio vedere anche mia moglie e i miei figli a casa»SULLA PARTITA- «Primo tempo splendido, avremmo meritato di fare più di due gol. Nella ripresa non abbiamo approcciato benissimo ma fino al gol di Solet non avevamo rischiato nulla. Poi abbiamo perso lucidità, abbiamo smesso di giocare, e in questesi rischia sempre. L’Udinese sta facendo un ottimo campionato. Per quanto riguarda la mia espulsione, hoe ho. Il fallo su Correa mi sembrava netto, dopodiché dal corner successivo abbiamo rischiato il 2-2, è stato bravo Sommer.