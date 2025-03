Panorama.it - Investimenti, perché i diamanti non brillano più

«Diamonds are a girl’s best friend» (isono i migliori amici di una ragazza) cantava Marilyn Monroe nel film Gli uomini preferiscono le bionde interpretando il pensiero di tante donne. Nessun’altra pietra preziosa ha lo stesso fascino magnetico ed è simbolo di ricchezza, potere e bellezza. Una promessa di matrimonio non è tale se non è suggellata da un solitario, i cui carati sono commisurati, di solito, alle disponibilità economiche del futuro marito che li ostenta come potrebbe fare con una fuoriserie. Decenni di femminismo non hanno scalfito la vanità delle donne di mostrare al dito le preziose pietre. Che per alcune star sono diventate «pietre miliari» della loro vita. Elizabeth Taylor ha avuto una biografia tempestata di, regali di matrimoni turbolenti e di amori perduti.